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Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
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пятница, 02 июля 2021 11:29

Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
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В супермаркетах появился широкий ассортимент сезонных овощей, фруктов и ягод
Фото: Елена Луценко
В супермаркетах появился широкий ассортимент сезонных овощей, фруктов и ягод
В супермаркетах появился широкий ассортимент сезонных овощей, фруктов и ягод
В супермаркетах появился широкий ассортимент сезонных овощей, фруктов и ягод

В начале июля супермаркеты предлагают широкий ассортимент сезонных овощей, фруктов и ягод. Свеклу нового урожая продают по 13 грн/кг, морковь - 26-27 грн/кг, капусту - 5-6 грн/кг, картофель - 12-13 грн/кг.

Помидоры стоят 21-22 грн/кг, томаты розовые - 46 грн/кг, коктейльные - до 50 грн/кг. Лук прошлогодний - 12-13 грн/кг.

Появились грунтовые огурцы. Стоят 8-9 грн/кг. Кабачки продают по 15 грн/кг, баклажаны - 69 грн/кг.

В супермаркеты завезли украинские абрикосы 54 грн/кг. Импортные персики продают по 54 грн/кг, нектарины - 63 грн/кг. Начали торговать арбузами. Цены от 22 грн/кг до 30 грн/кг.

С прошлогоднего урожая распродают яблоки. Стоят в пределах 20 грн/кг.

На 2-3 грн подешевели крупы. Муку в среднем продают по 11-16 грн/кг. Гречка стоит 30-39 грн/кг.

Немного упало в цене подсолнечное масло. Его стоимость 50-65 грн/л, в зависимости от торговой марки. Сахар держится на уровне 25 грн/кг.

Средняя стоимость яиц - 25 грн за 10 шт. Высшего сорта предлагают до 40 грн/10 шт.

Традиционная потребительская корзина в июне:

Хлеб белый - 10-15 грн

Хлеб, нарезанный ломтиками - 15 грн

Батон - 14 грн

Куриное филе - 87 грн/кг

Свиная вырезка - 154 грн/кг

Свиной ошеек - 149 грн/кг

Фарш свиной - 80 грн/кг

Молоко - 20-25 грн/л

Яйца куриные - 25 грн за 10 шт.

Твердые сыры - 120-290 грн/кг.

Колбасы копченые - 17-30 грн за 100 г

Масло - 36-47 грн за пачку 200 г

Скумбрия холодного копчения - 70 грн/кг

Скумбрия свежемороженая - 80 грн/кг

Макароны-паутинка и рожки - 17-25 грн/кг.

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Спагетти - 17-22 грн/кг

Гречка - 30-39 грн/кг

Пшено - 9 грн/кг

Горох - 15 грн/кг

Мука - 11-16 грн/кг

Рис - 18-24 грн/кг

Крупа пшеничная - 8 грн/кг

Крупа ячменная - 9 грн/кг.

В этом году сезон полевых арбузов в Украине задержится на несколько недель. Из-за затяжных ливней аграриям Херсонщины пришлось пересевать большие площади.

В супермаркетах и ​​на базарах продают выращенные под пленкой. Их цена на оптовых рынках - 20 грн/кг. В розницу реализуемые по 22-30 грн/кг.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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Дата
02
июля

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