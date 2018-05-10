Цены на нефть установили рекорд за 3,5 года: стоит ли ожидать подорожания бензина

Если спекуляции вокруг заявлений американских дипломатов продолжатся, нефть в мире будет дорожать дальше. Фото: zik.ua

На решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, цена нефти марки Brent выросла на 0,73%. Торгуется $77,78 за барр. Таким образом, цены на нефть возобновили максимумы за 3,5 года.

"78 долларов за баррель нефти - это спекулятивная цена. К такому уровню ее подняли не соотношение спроса и предложения, а информационные провокации. В частности со стороны американского президента. Ведь на самом деле никаких санкций против добывающих компаний, в том числе иранских, введено не было. США ввели санкции в одностороннем порядке. Германия, Великобритания и Франция не поддерживают их. Поэтому нефть как шла из Ирана, так и будет идти. В то же время американцы имеют полное право отказаться от нее. Тем более их добыча растет и приближается к добыче Саудовской Аравии", - рассказал Gazeta.ua директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

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По его словам, цена бензина зависит от того, как дальше будут разворачиваться события.

"Однако прямой зависимости между ценой нефти и бензина нет. Поскольку автомобили заправляем нефтепродуктами, а не непосредственно нефтью. В то же время рост нефтяных котировок безусловно отразится и на рынке нефтепродуктов, если спекуляции на мировом рынке не будет положен конец", - подытожил Рябцев.

Результатом введения санкций США против Ирана может быть сокращение запасов нефти в мире. Сейчас на Иран приходится около 4% глобального предложения на рынке нефти. По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, из-за санкций США против Ирана летом стоимость нефти марки Brent может составить $82,5 за барр.