Цены на нефть установили очередной рекорд

Инвесторы опасаются, что санкции против Ирана приведут к сокращению производства нефти. Фото: 5.ua

Цена нефти превысила $78 за барр. Это самый большой показатель с 26 ноября 2014 года.

Нефть дорожает из-за данных майского доклада ОПЕК о запасах нефти и опасения относительно уровня добычи в Иране, пишет "Сегодня".

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ​​июле выросла до $78,3 за барр. Позже показатель немного снизился. При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до $71,01 за барр.

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По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, есть достаточно свободных мощностей, чтобы обеспечить поставки нефти на рынок после решения США выйти из ядерной сделки с Ираном. Однако, инвесторы опасаются, что санкции против Ирана приведут к сокращению производства нефти.

В то же время министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи успокоил, что цена нефти не превысит $100 за барр. Ведь на нефтяном рынке пока сохраняется избыток предложения. Хотя он близок к достижению баланса.

Результатом введения санкций США против Ирана может быть сокращение запасов нефти в мире. Сейчас на Иран приходится около 4% глобального предложения на рынке нефти. По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, из-за санкций США против Ирана летом стоимость нефти марки Brent может составить $82,5 за барр.