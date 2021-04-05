Цены на нефть упали после обращения США

В апреле ограничения добычи составляло примерно 7 млн баррелей в сутки. Фото: pixabay

Цены на нефть упали на фоне согласия участников ОПЕК+ с мая по июль постепенно ослаблять ограничения добычи.

Стоимость барреля июньской нефти Brent составила $64,09, что на 1,19% меньше, чем на предыдущих торгах. Баррель майской нефти WTI торговался по $60,73. Это на 1,17% меньше, чем по завершении предыдущей сессии, пишет enkorr.

В апреле ограничение добычи составляло примерно 7 млн баррелей в сутки. Организация стран-экспортеров нефти согласилась уменьшить этот показатель на 350 тыс. баррелей в сутки в мае, еще на 350 тыс. баррелей в июне и 400 тыс. баррелей в июле.

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Решение приняли после призыва новой администрации США к Саудовской Аравии сохранить доступность энергоносителей для потребителей, несмотря на опасения по поводу спроса. Некоторые части Европы остаются заблокированными, а Япония близка к расширению экстренных мер, призванных сдержать новую волну коронавирусных инфекций.

На прошлой неделе цены на нефть выросли на 2% из-за опасений, что контейнеровоз, который блокирует Суэцкий канал, на протяжении нескольких недель будут снимать с мели.