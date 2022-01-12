Цены на нефть резко выросли на фоне заявления США

Важным фактором стало заявление американского регулятора относительно запасов нефти в США. Фото: pixabay.com

На фоне информации о самых низких запасах нефти в США с 2018-го цены на нефть 12 января возросли до самых высоких уровней с момента появления Covid-штамма Omicron.

Стоимость фьючерсов на Brent выросла на 1,42% до $84,95 за баррель, пишет Reuters. Это самая высокая отметка от 1 ноября.

"Цена фьючерсов на марку WTI (West Texas Intermediate - Gazeta.ua) выросла активнее – на 2,02% до $82,86 за баррель", - говорится в сообщении.

Важным фактором стало заявление американского регулятора относительно запасов нефти в США. В первую неделю января они упали до 413,3 млн баррелей, то есть самого низкого уровня за последние три года. Падение запасов оказалось больше, чем того ожидал рынок. Оно длится уже седьмую неделю подряд.

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В то же время глава Федерального резерва Джером Павел отметил краткосрочное влияние Omicron на экономику страны и готовность резерва к более жесткой монетарной политике. США являются крупнейшим потребителем нефти в мире.

На ценовую динамику влияет также решение ОПЕК+ по постепенному увеличению предложения нефти на рынке. При этом страны-экспортеры до сих пор ограничивают поставки более чем на 3 млн баррелей в сутки.

В прошлом году нефть возросла в цене, поскольку развертывание вакцинации в мире способствовало спросу на энергию. Мир находится в условиях нехватки газа и ценовых рекордов. Страны ОПЕК+ решили не менять установленный ранее план возобновления добычи нефти. С увеличением спроса в связи с возобновлением экономической деятельности в мире, на рынке ожидали увеличения добычи сверх запланированного объема.