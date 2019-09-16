Цены на нефть рекордно подскочили

Восстановить часть прежних объемов добычи нефти в Саудовской Аравии надеются до конца суток 16 сентября. ФОТО: ukrinform.ua

После атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы стоимость нефти марки Brent выросла почти на 20%, составив $71,95 за баррель. Это наибольший прирост с 1991-го.

Такой отметки цена достигла в первые минуты торгов на лондонской бирже. В дальнейшем снизилась до $67,20 за баррель. Сообщает об этом издание Bloomberg.

На Нью-Йоркской бирже торговля нефтью марки WTI была на несколько минут заморожена: такие меры принимаются в случаях, когда прирост стоимости составляет более 7%. Когда торги возобновились, цена подскочила на 15,5%. Это стало самым большим показателем прироста с 2008-го.

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Беспилотники йеменских повстанцев совершили крупнейшую за 10 лет атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. После атаки дронов добыча нефти в стране сократился вдвое.