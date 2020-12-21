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понедельник, 21 декабря 2020 11:07

Цены на нефть падают из-за более заразного штамма коронавируса

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Цены на нефть падают из-за более заразного штамма коронавируса
Распространение нового штамма коронавируса ставит под угрозу сценарий восстановления спроса на нефть. Фото: pixabay

Цены на нефть упали на 3% из-за сообщения о новом штамме коронавируса, который вызвал локдауны и остановку авиасообщения с Великобританией.

Об этом пишет "Экономическая правда".

Распространение нового штамма коронавируса ставит под угрозу сценарий восстановления спроса на нефть.

Нефть Brent установилась на уровне $50,72 за баррель. Ее цена снизилась на $1,54. Нефть WTI упала на $1,42 до $47,68 за баррель. Эксперты считают, что Brent может вернуться к прежним значениям в менее $50 за баррель, а WTI - до $45.

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Новый штамм, о котором сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, может иметь заразность на 70% больше. Это заставило ряд стран закрыть границы с Британией.

Цены на нефть снижаются из-за серии новых локдаунов, которые повлекла пандемия. Новости о разработке вакцин против Covid-19 ограничили снижение цен.

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