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понедельник, 18 октября 2021 10:17

Цены на нефть обновили исторический максимум

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Цены на нефть обновили исторический максимум
На прошлой неделе оба контракта выросли как минимум на 3%. Фото: pixabay.com

В понедельник цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние семь лет. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли до $83,40 за баррель. Это самый высокий показатель с октября 2014 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 87%, до $85,73 за баррель. Ведущий эталон сырой нефти достиг максимума с октября 2018-го, пишет Reuters.

"После пандемии спрос продолжает восстанавливаться. Этому способствовало то, что производители электроэнергии отказываются от дорогого газа и угля в пользу мазута и дизельного топлива", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе оба контракта выросли как минимум на 3%.

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Нефть в этом году выросла в цене, поскольку развертывание вакцинации в мире способствует спросу на энергию. Мир находится в условиях нехватки газа и ценовых рекордов. Страны ОПЕК+ решили не менять установленный ранее план восстановления добычи нефти. С увеличением спроса в связи с возобновлением экономической деятельности в мире, на рынке ожидали увеличения добычи сверх запланированного объема.

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18
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