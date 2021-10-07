В Европе стремительно обвалилась цена на газ

Цена на газ в Европе упала ниже $1000. Фото: pixabay.com

Цены на газ в Европе резко снизились после стремительного подорожания. Биржевая цена впервые с 29 сентября упала ниже $1000 за 1 тыс. куб. м.

7 октября котировки во время торгов снизились сначала до $1100 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. По состоянию на 10:30 по Киеву цена опустилась до $973.

Индекс TTF потерял более 22% от значения предыдущего торгового дня.

Рост связывали со слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ. Еще одной причиной называли отказ российского Газпрома бронировать дополнительные мощности украинского транзита. В то же время президент РФ Владимир Путин обвинил в резком росте цен Еврокомиссию. На фоне рекордного подорожания газа руководители министерств экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции предложили провести расследование. Накануне на совещании по энергетическим вопросам Путин поддержал идею вице-премьера РФ Александра Новака об увеличении торгов газом на бирже для стабилизации цен на рынке.

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Стоимость газа в Европе начала резко расти весной 2021 года. Рост фьючерсов на газ достиг пика 6 октября, когда цена на газ в Европе установила очередной рекорд. Впервые в истории она превысила отметку $1500 за 1 тыс. куб. м.