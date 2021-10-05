Цена на нефть достигла семилетнего максимума

5 октября цены на нефть выросли до семилетних максимумов. Контракты на ноябрь на нефть марки WTI достигли $78 за баррель.

Страны-экспортеры нефти на заседании решили в дальнейшем увеличивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в день в ноябре, говорится в данных Investing. Это повлекло скачок цен к уровню 2014 года.

Страны ОПЕК+ решили не менять установленный ранее план восстановления добычи нефти. С увеличением спроса на рынке в связи с возобновлением экономической деятельности в мире, на рынке ожидали увеличения добычи сверх запланированного объема.

Автор: investing.com Цены на нефть достигли семилетних максимумов из-за ОПЕК+

Хотя нефть марки Brent не побила максимума сентября 2019 года, когда цены превысили $82 за баррель, контракты вплотную приблизились к этому значение. Цена на декабрьские фьючерсы выросла с $79,37 за баррель до $81,64. На таком же уровне нефть котировалась в октябре 2014 года.

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В конце сентября нефть марки Brent превысила отметку $80 за баррель. Ведущий эталон сырой нефти рос шесть дней подряд, достигнув максимума с октября 2018 года. Нефть в этом году выросла, поскольку развертывание вакцинации в мире способствует спросу на энергию. Резкий скачок цен на газ подпитал тоже цены на нефть. Мир находится в условиях нехватки газа и ценовых рекордов. Газовый "кризис" усиливает спрос на нефть, ведь теплопроизводители начинают заменять газ на нефть и уголь.