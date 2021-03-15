Цены на нефть могут взлететь до $100

ОПЕК должна сохранить добычу на стабильном уровне до лета. Фото: unsplash

Стоимость барреля нефти может достичь максимумов 2014 года.

Энергетический сектор с начала года демонстрирует прирост почти на 40%. Цены на нефть также имеют потенциал роста, сказал старший аналитик по техническим исследованиям Piper Sandler Крейг Джонсон на CNBC, передает enkorr.

"Я вижу цифру $100 за баррель в ближайшие 6-12 месяцев", - добавил эксперт.

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По словам главного директора по инвестициям в Laffer Tengler Investments Нэнси Тенглер, ОПЕК должна сохранить добычу на стабильном уровне до лета. На фоне этого цены на нефть также должны возрасти.

"Мы не увидим увеличение предложения до октября, а это значит, что цена на нефть может довольно легко вырасти. Наши ожидания составляют около $80 за баррель летом. Это оптимистичный прогноз для большинства нефтяных компаний", - сказала эксперт.

В ночь с 8 на 9 марта майские фьючерсы на Brent подорожали до $71,38. Позже стоимость нефти опустилась до $67,6. Впрочем, она все равно остается заметно выше, чем в предыдущие дни.