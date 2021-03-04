Цены на куриные яйца к Пасхе должны снизиться: правительство приняло меры

Правительство не планирует устанавливать цены на продукты питания. Фото: pixabay.com

Правительство провело переговоры о возобновлении производства куриных яиц с ключевыми производителями этой продукции. Таким образом Кабмин надеется удовлетворить спрос на них и добиться снижения цен перед Пасхальными праздниками.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на сбалансирование объемов производства яиц через Минэкономики понадобится 2-3 недели, сообщает "Интерфакс-Украина".

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В общем правительство не планирует устанавливать цены на продукты питания или наценку на них.

"Мы будем только стимулировать или поддерживать производителей, чтобы увеличить предложение там, где есть дефицит, который приводит к скачку цен", - отметил Шмыгаль.

Средняя стоимость десятка яиц в январе составляла 32,3 грн, тогда как в декабре 2020 - 27,4 грн. В прошлом году цены на яйца выросли на 52,3%.