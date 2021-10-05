Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

5 октября цена на газ в Европе установила очередной рекорд. Впервые в истории она превысила отметку $1400 за 1 тыс. куб. м.

Стоимость ноябрьского фьючерса на главном европейском хабе TTF в Роттердаме выросла до $1427, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

В то же время общий рост цены газа с начала дня уже превысил 18,6%. Высокие цены на энергорынках Европы могут сказаться на ряде товарных рынков во всем мире, поскольку их запасы истощаются. С 1 июля цена выросла вчетверо.

Автор: theice.com С 1 июля цена выросла вчетверо

Прошлый исторический максимум составлял $1277 за 1 тыс. куб. м. Рост цен на газ в Европе связывают со слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ. Еще одной причиной называют отказ российского Газпрома бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

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США обеспокоены из-за угрозы энергетической безопасности Европы, которая может попасть в газовую зависимость от России уже этой зимой. РФ недопоставляет газ. Это привело к самым высоким в истории ценам. Несмотря на рекордное подорожание газа в Европе его цена для населения Украины не изменится. Годовой тариф будет действовать до 1 мая следующего года.