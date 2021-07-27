Цены на автогаз установили новый рекорд

В сутки стоимость сжиженного газа в Украине выросла на 5 коп./л. Средняя цена на АЗС достигла 16,77 грн/л.

Это самая высокая цена за весь период наблюдения цены, сообщает Консалтинговая группа А-95.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 июля не изменились.

С начала июля автогаз добавил к цене 1,40 грн/л. Это 9,5% роста. На отдельных АЗС автогаз подорожал на 22 коп./л и 30 коп./л.

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Цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 июля не изменились. По данным мониторинга, бензин А-92 стоит 28,27 грн/л, бензин А-95 - 30,21 грн/л, на дизельное топливо - 28,39 грн/л.

22 июля Минэкономики опубликовало стоимость бензинов и дизельного топлива. Расчеты провел Нафтогаз. С предельной торговой наценкой стоимость бензина не должна превышать 31,64 грн/л, дизтоплива - 29,25 грн/л. 14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине. На период действия карантина установили предельные уровни торговой надбавки к средней цене. На дизельное топливо - не более 7 грн/л, на бензин - не более 5 грн/л.