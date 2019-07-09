Центральный автовокзал Киева продают: сколько стоит и кто может купить

Киевпассервис владеет шестью столичными автостанциями. Среди них Центральный автовокзал. Фото: mistaUA

Фонд госимущества продает Киевпассервис.

"Фонд выставит на продажу государственный пакет акций акционерного общества "Киевпассервис". Стартовая цена - 195,9 млн грн. Это объект малой приватизации. Сейчас государству принадлежит 99,9% пакета акций", - написал в Facebook глава Фонда Виталий Трубаров.

Аукцион состоится через Prozorro. Продажи начнутся 14 августа 2019-го.

Киевпассервис владеет 6-ю столичными автостанциями: "Подол", "Дарница", "Полесье", Центральный автовокзал, "Южная", "Дачная". Кроме того, в его состав входит 18 автостанций в Киевской области.

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Будущий покупатель обязан будет продолжить работу автостанций. Также в течение 6 месяцев выплатить долги по зарплате работникам.

"Не могут участвовать в аукционе юридические и физические лица и бенефициарные владельцы 10% и более акций, связанных с государством-агрессором РФ", - подчеркнул Трубаров.

В Украине большая приватизация заблокирована. Через суды некоторые компании пытаются обжаловать конкурсы на избрание инвестиционного советника приватизации крупных госпредприятий. Инвестиционный советник должен подготовить государственное предприятие к продаже потенциальному инвестору. В то же время с июля президент Владимир Зеленский анонсировал проведение большой приватизации в 2019-м.