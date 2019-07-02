Центр Разумкова оценивает запуск нового энергорынка как успешный

Запуск нового рынка электроэнергии прошел успешно. Украина сделала первый шаг к внедрению европейской модели рынка. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии журналисту.



"Расцениваю запуск рынка как достаточно успешный. Но в то же время это только предварительный, первый этап развития рынка. Еще существует много проблем, которые необходимо решать. Это проблемы неплатежей, проблема заниженных цен на электроэнергию для населения. А также ряд вопросов, связанных с тем, что ПСО – система субсидирования дешевых цен на электроэнергию за счет Энергоатома и Укргидроэнерго - не соответствует европейской практике и требует доработки", - отметил Омельченко.



По мнению эксперта, 1 июля Украина сделала первый шаг на пути к европейской модели рынка электроэнергии, внедрить которую обязалась в рамках имплементации норм Третьего энергопакета Евросоюза.



"Европейские институты не будут считать, что прямо уже сейчас, с 1 июля модель полностью уже идеальная, соответствует всем европейским директивам, и рынок является абсолютно адекватным европейским моделям. Сделан только первый шаг на долгом пути к развитию рынка и постепенному его приходу к конкурентной, прозрачной модели, которая существует в Европейском Союзе", - подчеркнул Омельченко.



Напомним, с 1 июля в Украине запущена новая модель рынка электроэнергии в соответствии с принятым Верховной Радой в 2017-м Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно Закону, новая модель предусматривает внедрение, в частности, рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка.



Запуск рынка электроэнергии является обязательством Украины по имплементации норм Третьего энергопакета ЭС, а также условием сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЭС в размере 500 млн евро в текущем году.

×