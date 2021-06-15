Ценовой индекс базовой нагрузки на РСВ в ОЭС за 10 дней июня увеличился на 46,6%

ГП "Оператор рынка" опубликовал отчет о результатах торгов на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке за июнь текущего года

В течение десяти дней июня на рынке "на сутки вперед" в Объединенной энергетической системе Украины наблюдается меньшая волатильность ценовых индексов и тенденция роста их уровня.

Об этом говорится в отчете ГП "Оператор рынка" о результатах торгов на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке за 10 дней июня 2021 года.

Ценовой индекс базовой нагрузки на РСВ в ОЭС Украины за 10 дней июня увеличился на 46,6%, по сравнению с первой декадой мая, и на 32,2% по сравнению с маем месяцем в целом. В Бурштынском энергоострове индекс цен BASE на 7,6% больше, чем за 10 дней мая, и на 2,9% больше по сравнению с полным маем.

На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена акцептированной электроэнергии за 10 дней июня 2021 года на 38,3% выше аналогичного периода мая и составляет 1 194,99 грн/МВт.ч (без НДС).

Средние цены на рынке "на сутки вперед" торговой зоны "ОЭС Украины" и торговой зоны "Остров Бурштынской ТЭС" остаются существенно ниже соответствующих показателей соседних стран: индексы цен базовой нагрузки ОЭС меньше на 45,8%-48,2%, индексы цен базовой нагрузки БуОС меньше на 27,9% -31,0%.

Общий объем акцептованной электрической энергии на РСВ в течение первой декады июня составил 781 609,9 МВт.ч, что на 7,31% больше, в аналогичном периоде мая. На внутрисуточном рынке объем торгов уменьшился на 23,93% и составил 194 799,8 МВт.ч.