Ценовой индекс базовой нагрузки на РСВ в ОЭС за 10 дней июня увеличился на 46,6%

 
Ексклюзивы
1/5
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 468
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 540
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 729
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 945
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 396
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 369
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1377
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1638
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Просмотров: 792
Фото
Все фото
11
4
15
15
5
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 135
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 774
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 531
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 468
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2745
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 486
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
вторник, 15 июня 2021 16:04

Ценовой индекс базовой нагрузки на РСВ в ОЭС за 10 дней июня увеличился на 46,6%

  Комментировать
Ценовой индекс базовой нагрузки на РСВ в ОЭС за 10 дней июня увеличился на 46,6%
ГП "Оператор рынка" опубликовал отчет о результатах торгов на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке за июнь текущего года

В течение десяти дней июня на рынке "на сутки вперед" в Объединенной энергетической системе Украины наблюдается меньшая волатильность ценовых индексов и тенденция роста их уровня.

Об этом говорится в отчете ГП "Оператор рынка" о результатах торгов на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке за 10 дней июня 2021 года.

Ценовой индекс базовой нагрузки на РСВ в ОЭС Украины за 10 дней июня увеличился на 46,6%, по сравнению с первой декадой мая, и на 32,2% по сравнению с маем месяцем в целом. В Бурштынском энергоострове индекс цен BASE на 7,6% больше, чем за 10 дней мая, и на 2,9% больше по сравнению с полным маем.

На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена акцептированной электроэнергии за 10 дней июня 2021 года на 38,3% выше аналогичного периода мая и составляет 1 194,99 грн/МВт.ч (без НДС).

Средние цены на рынке "на сутки вперед" торговой зоны "ОЭС Украины" и торговой зоны "Остров Бурштынской ТЭС" остаются существенно ниже соответствующих показателей соседних стран: индексы цен базовой нагрузки ОЭС меньше на 45,8%-48,2%, индексы цен базовой нагрузки БуОС меньше на 27,9% -31,0%.

Общий объем акцептованной электрической энергии на РСВ в течение первой декады июня составил 781 609,9 МВт.ч, что на 7,31% больше, в аналогичном периоде мая. На внутрисуточном рынке объем торгов уменьшился на 23,93% и составил 194 799,8 МВт.ч.

ГП "Оператор рынка"
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ценовой индекс базовой нагрузки на РСВ в ОЭС за 10 дней июня увеличился на 46,6%». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук

Погиб исследователь Голодомора

Застрелили министра внутренних дел

Глава МИД обматерил Путина

В центре города взорвался автомобиль

СССР аннексировал Литву, Латвию и Эстонию

Первый успешный перелет Атлантики завершился тем, что самолет перевернулся

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 5409
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
 Просмотров: 4257
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье Просмотров: 3645
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 3411
Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов
Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов Просмотров: 3168
Экономика
Путешествие в Анталию - украинцы бьют рекорды по посещаемости
Путешествие в Анталию - украинцы бьют рекорды по посещаемости Просмотров: 180
Российских супермаркетов в Украине не будет - СНБО
Российских супермаркетов в Украине не будет - СНБО Просмотров: 549
С 1 июля земля не поедет поездами в другие страны - Зеленский
С 1 июля земля не поедет поездами в другие страны - Зеленский Просмотров: 288
Начали действовать льготы для евроблях: как рассчитать стоимость растаможки
Начали действовать льготы для евроблях: как рассчитать стоимость растаможки Просмотров: 261
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
5
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
1
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
1
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Голосов: 26548
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть