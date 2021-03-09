Цена на нефть превысила отметку в $70

Нефть подорожала до $ 70 за баррель. Фото: pexels.com

В ночь с 8 на 9 марта майские фьючерсы на Brent дорожали до $71,38. Позже стоимость нефти опустилась до $67,6. Впрочем, она все равно остается заметно выше, чем в предыдущие дни.

Мировые цены на нефть выросли из-за решения ОПЕК + отказаться от увеличения добычи нефти в апреле. Решение ОПЕК + может сигнализировать о намерении и дальше уменьшать объем запасов нефти, считают эксперты ANZ, пишет "Сегодня".

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Инвесторы также оптимистично оценили статистические данные, указали на рост импорта нефти в Китай в январе-феврале 2021 на 4,1%, до 89,57 млн т. Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco также объявила, что в апреле поднимет цены на большинство сортов нефти для покупателей из Азии и США, при этом снизит их для европейских клиентов.

Цена барреля нефти марки WTI на лондонской бирже повысилась до $67,25. Рост составил 1,76% - это самый высокий показатель его стоимости за последние 2 года.