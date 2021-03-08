Цены на нефть бьют рекорды

Цены на нефть начали уверенно расти в феврале после аномальных морозов в американском Техасе. Фото: unsplash

Цена на нефть марки Brent превысила отметку $70 за баррель, показав рост более 1,8%.

Последний раз такие показатели были в январе 2020 года, пишет "Экономическая правда".

Цена барреля нефти марки WTI на лондонской бирже повысилась до $67,25. Рост составил 1,76% - это самый высокий показатель его стоимости за последние два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бензин и дизель дорожают: объясняем почему

"Цены на нефть начали уверенно расти в феврале после аномальных морозов в американском Техасе, которые привели к прекращению добычи на скважинах. Увеличению стоимости способствовал и оптимизм на рынках по поводу восстановления мировой экономики в связи с продолжающейся вакцинацией от Covid-19", - говорится в публикации.

Цены на нефть растут и после решения ОПЕК+ продолжить ограничения добычи до конца апреля.