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четверг, 30 сентября 2021 07:53

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1050

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Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1050
Высокие цены на энергорынках Европы могут сказаться на ряде товарных рынков мира. Фото: pixabay.com

30 сентября цена на газ в Европе впервые в истории превысила отметку $1050 за 1 тыс. куб. м.

Стоимость октябрьского фьючерса на главном европейском хабе TTF в течение сессии достигла рекордных $1064, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Прошлый исторический максимум установили на торгах вчера - более $1040 за 1 тыс. куб. м. Высокие цены на энергорынках Европы могут сказаться на ряде товарных рынков во всем мире, поскольку их запасы истощаются.

Рост цен на газ в Европе связывают со слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ. Еще одной причиной называют отказ российского Газпрома бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

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США обеспокоены из-за угрозы энергетической безопасности Европы, которая может попасть в газовую зависимость от России уже этой зимой. РФ недопоставляет газ, что привело к самым высоким в истории ценам.

Несмотря на рекордное подорожание газа в Европе, его цена для населения Украины не изменится. Годовой тариф будет действовать до 1 мая следующего года.

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