Цена Bitcoin достигла исторического максимума

Стоимость криптовалюты установила новый исторический рекорд.

Стоимость Bitcoin обновила исторический рекорд и превысила отметку $59 тыс.

Так, с января стоимость самой популярной криптовалюта росла 4 недели подряд. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В конце января Bitcoin стоил $32 тыс., а в феврале подорожал почти в 2 раза.

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Старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер считает, что стоимость криптовалюты может снова упасть.

"Золото дешевеет, индексы и акции снижаются, доллар США пытается восстановиться - это может стать поводом для ожидания нового торгового момента в кэше. 2-я неделя марта для инвесторов является периодом ожидания перед новостными триггерами и новыми торговыми действиями", - отметил Шустер .

Национальный банк поддержал идею легализации криптовалют в Украине. Она определит правовой статус виртуальных активов и предоставит юридическую защиту пользователям и участникам рынка.