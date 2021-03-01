Цена автогаза приближается к 16 грн/л

За месяц средняя розничная цена автогаза выросла до 15,39 гр /л. Фото: unsplash.com

За месяц средняя розничная цена автогаза выросла до 15,39 грн/л. В общем газ подорожал на 2,2 грн/л или на 17%.

На станциях премиум-сегмента, таких как ОККО, WOG и SOCAR, ресурс подорожал в пределах 2-2,5 грн/л, до 15,99, 15,98 и 16,48 грн/л соответственно, сообщает Enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95".

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В сети "Привата" - Укрнафта, "Авиас", ANP и др., в общем 505 станций с газовыми модулями - цена поднялась в среднем на 2,20 грн/л, до 14,70 грн/л.

Цены также выросли на заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", Glusco, Автотранс, KLO, "Параллель", "Надежда", Chipo, "Род-Ник", SUN OIL, Mango и др. в пределах 2-2,9 грн/л.

Оптовые цены на СУГ начали повышаться с начала февраля. За этот период они увеличились на 3820 грн/т или 18,2%.

Ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после вчерашнего подорожания в сети группы "Приват", которая обладает наибольшим количеством АЗС.