На АЗС продолжают стремительно расти цены на топливо

В среднем горючее подорожало на 50 коп. Фото: unsplash

Ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после вчерашнего подорожания в сети группы "Приват", которая обладает наибольшим количеством АЗС.

Такие данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95" передает enkorr.

В сети ОККО все виды топлива подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 29,99 грн/л, А-95 - до 30,99 грн/л, ДТ - до 29,99 грн/л.

Компания WOG подняла цены на 40 коп./л. Там бензин А-92 и ДТ на станциях сети подорожали до 29,89 грн/л, бензин А-95 - до 30,89 грн/л.

AMIC в среднем подняла цену на 49 коп./л, KLO - на 20 коп./л.

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Цены в сети Motto выросли в среднем на 12-25 коп./л: "двойка" подорожала до 24,21 грн/л, "пятерка" - до 25,15 грн/л, ДТ - до 24,03 грн/л. Сеть "БРСМ-Нафта" подняла цены на бензины на 23 коп./д.

Сети Shell, Chipo, "Укр-Петроль", Mango, ZOG, "Рур Групп" повысили цену топлива в пределах 0,25-1 грн./л.

В течение прошлой недели средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 коп./л.