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воскресенье, 20 октября 2019 11:55

Бурштынскому энергоострову импорт обходится дороже, чем собственное производство

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Бурштынскому энергоострову импорт обходится дороже, чем собственное производство
Фото: "Цензор"

Электроэнергию, которую импортируют в Бурштынский энергоостров трейдеры, продается на 26% дороже произведенной на БуТЭС. Об этом написал генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко в колонке для "Левого берега".


"В сентябре импортеры продали на РСВ электроэнергию в среднем по цене 1880 грн/МВтч, а Бурштынская ТЭС (якобы "монополист") по 1490 грн/МВтч.", - сообщил Бутенко, передают "Українські новини".

Эксперт объяснил, что трейдеры импортеры не хотят импортировать электроэнергию в Остров в ночные часы, поскольку прайскэпы на рынке "на сутки вперед" низкие, а днем – высокие. Работая днем, трейдеры-импортеры зарабатывают сверхприбыли. Вся нагрузка на работу в убыточные ночные часы ложится на Бурштынскую ТЭС. Днем, в период высоких цен, объем импорта вырастает до 60% а, ночью падает до 10% от баланса потребления Острова. Бурштынская ТЭС наоборот, днем имеет долю 40%, а в период ночных низких цен 90%.

"Никакого дешевого импорта не существует. Импорт есть там, где можно заработать. И если прайс-кэпы не позволяют заработать ночью, то и импорта там не будет. Импорта не будет и "днем", если гривна опуститься до 27-28 грн/долл в условиях текущих форвардов на электроэнергию на 4 квартал", - отметил Бутенко.

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