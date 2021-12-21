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вторник, 21 декабря 2021 11:50

"Большое строительство" стало главным достижением Зеленского - СМИ

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&quot;Большое строительство&quot; стало главным достижением Зеленского - СМИ
Николаевская область. г. Новая Одесса. Строительство Троицкого моста. Фото: facebook.com/velyke.bud

После пандемии и связанных с ней ограничений, строительство дорог и ремонт инфраструктуры - второе по значению событие в жизни украинских граждан, которое запомнится им больше всего в уходящем 2021 году.

Об этом пишет издание "Фокус" со ссылкой на опрос, проведенный по заказу Украинского института будущего.

"При этом отвечая на вопрос о достижениях украинской власти, 40% назвали "Большое строительство" ключевым успехом. Это даже больше, чем категория "никаких достижений не было" (чуть больше трети опрошенных считает именно так). На втором месте с большим отрывом - вакцинация (ее считают успехом всего 12% населения)", - добавляют авторы.

По мнению журналистов, "Большое строительство" сохранило лидерские позиции среди важных для украинцев реформ Владимира Зеленского на фоне общего ухудшения экономической ситуации, расцвета коррупции в государственных органах и снижения общей удовлетворенности граждан своим уровнем жизни.

Помимо дорожного строительства, среди достижений властей в уходящем году респонденты называли развитие цифровых услуг и приложения "Дія" (6%), укрепление обороноспособности страны и реконструкцию объектов инфраструктуры (аэропортов, вокзалов и так далее) – по 4%, борьбу с коррупцией и олигархами, а также открытие рынка земли – по 3%.

Издание отмечает, что в перечне "провалов" органов власти строительство дорог, школ, мостов и детских садов назвали всего 3% опрошенных. В то время как неудачную борьбу с коррупцией "провалом" считают 24% населения, повышение тарифов на коммунальные услуги - 20%, процесс вакцинации и отсутствие прогресса в мирном процессе на Донбассе - по 14%.

"Большое строительство", на которое за 2020 - 2021 годы потрачено порядка $10 млрд средств налогоплательщиков, не первый год выходит в перечень ключевых событий по итогам года в стране. Например, в 2020 году, по результатам опроса, проведенного КМИС и Фондом Демократические инициативы, именно программу президента назвали событием года 11,3% опрошенных, при этом 93% из них сказали, что считают его положительным событием", - говорится в материале.

Издание напоминает, что, по оценкам экспертов Киевской школы экономики, положительный эффект от "Большого строительства" в 2020 году составил порядка 1,5% дополнительного роста ВВП, программа стала одним из факторов роста для экономики в условиях жестких локдаунов и пандемии. Социальный эффект составил минимум 200 тыс. дополнительных рабочих мест.

В конце 2020 года экономисты Ukraine Economic Outlook подтвердили, что именно "Большое строительство" фактически спасло страну от экономического провала в столь трудный год. "При среднем жизненном цикле дорожной инфраструктуры в 10-15 лет позитивная отдача от инвестиций в дорожное строительство за 2020-ый год будет сохраняться аналогичный период времени. Что является тем самым долгосрочным компенсатором наращивания антикризисных госрасходов и стимулом экономического роста", — отметили тогда эксперты.

Аналогичного влияния "Большого строительства" стоит ожидать и по итогам 2021 года.

По данным Мининфраструктуры, в планах "Большого строительства" до 2024 года также строительство 500 км велодорожек в крупнейших агломерациях страны и туристических центрах. Среди основных проектов, которые планируется реализовать в ближайшие три года - строительство Киевской обходной дороги, ремонт трассы М-05 Киев – Одесса, М-14 Одесса – Николаев – Херсон, М-24 Мукачево – Береговое – Лужанка (граница с Венгрией), Н-08 Борисполь – Переяслав, а также обход Черновцов и концессионная дорога Краковец – Львов – Броды – Ривне.

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