Большинство субъектов энергорынка готовы к переходу на европейскую модель с 1 июля 2019 года - эксперт

Блогер Алексей Минаков заявил, что "Укрэнерго" уже тестирует переход к новой модели рынка. Фото: Realist.online

Большинство субъектов энергорынка готовы к переходу на новую модель с 1 июля 2019 года, выполнив тем самым требования международных партнеров.

Об этом в эфире телеканала Прямой заявил блогер Алексей Минаков.

По словам эксперта, несмотря на очевидные преимущества новой либеральной и европейской модели рынка, есть представители определенных политических сил, в частности новоизбранного президента, которые заявляют о том, что запуск рынка необходимо откладывать.

"На самом деле и Укрэнерго уже тестирует переход к новой модели рынка, и собственно НКРЭКУ, Нацкомиссия, которая регулирует цены и тарифы, тоже вместе с Министерством энергетики уже тоже готова. Энергетические компании тоже готовы. То есть, большинство субъектов рынка готовы к переходу на новую модель как раз с 1 июля. Если мы говорим чисто об экономике, то нет никаких препятствий, потому что это наше обязательство, то есть мы должны это наконец сделать, потому что 26 лет отрасль была в плачевном состоянии".

По словам Минакова, реформа энергорынка является обязательством Украины перед международными партнерами, более того, от их выполнения зависит предоставление стране макрофинансовой помощи. "В 2014 году Верховная Рада приняла законопроект о рынке электрической энергии. Черным по белому там также написано, что с 1 июля 2019 года должен заработать этот новый рынок электроэнергии. Почему это важно? Потому что это обязательство взяла на себя Украина, когда подписывала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое вступило в силу в 2017 году. Во-вторых, если мы выполняем это обязательство этого года, то нам предоставят транш в 500 миллионов евро от Европейского Союза. То есть, здесь есть и материальное такое поощрение", - подчеркнул он.

Напомним, НКРЭКУ на заседании в субботу приняла постановление о предоставлении дочернему предприятию "Оператор рынка" госпредприятия "Энергорынок" возможность временно, до преобразования в акционерное общество (АО), осуществлять функции для обеспечения работы новых сегментов оптового рынка э/э. Это позволит вовремя запустить новый рынок электроэнергии с 1 июля 2019 года.