Большая приватизация: какие объекты продадут до конца года

Объекты большой приватизации продадут не позднее декабря 2020-го. Фото: pixabay.com

До конца года Кабинет министров планирует приватизировать "Объединенную горно-химическую компанию", "Одесский припортовый завод", завод "Электротяжмаш", угольную компанию "Краснолиманская" и "Президент-Отель".

Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2020 год. Его на заседании Кабмина представил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам премьера, объекты продадут не позднее декабря 2020-го.

Большая приватизация должна была стартовать раньше. В то же время сроки отложили из-за введенного карантина. Кроме того, из-за пандемии коронавируса пришлось приостановить процесс подготовки объектов большой приватизации к продаже.

Кабмин принял проект постановления "Об утверждении плана приоритетных действий правительства на 2020 год". Документ предусматривает двухнедельный срок разработки министерствами детализированных мероприятий для выполнения задач, а также согласование в течение 10 дней проектов актов для выполнения плана действий. Важнейшими пунктами в программе деятельности правительства премьер определил работу с ЕС над внедрением промышленного безвиза, обновлением соглашения об ассоциации. Также представление более 30 правительственных евроинтеграционных законопроектов.