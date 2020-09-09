Правительство утвердило план действий на 2020 год

Речь идет о 690 пунктах, каждый из которых имеет обоснования, ответственных исполнителей и сроки выполнения. Фото: Владимир Гонтар " УНИАН"

Кабмин принял проект постановления "Об утверждении плана приоритетных действий правительства на 2020 год".

Документ предусматривает двухнедельный срок разработки министерствами детализированных мероприятий для выполнения задач, а также согласование в течение 10 дней проектов актов для выполнения плана действий, передает "Еспресо.TV".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет о 690 пунктах, каждый из которых имеет обоснование, ответственных исполнителей и сроки выполнения.

Важнейшими пунктами в программе деятельности правительства Шмыгаль определил работу с ЕС над внедрением промышленного безвиза, обновлением соглашения об ассоциации, а также представление более 30 правительственных евроинтеграционных законопроектов.

Среди других приоритетных направлений: восстановление Экспортно-кредитного агентства, создание Фонда развития сельских территорий, введение амнистии капитала и завершение ликвидации Государственной фискальной службы.

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Кабмин утвердил механизм доплат медикам. Решение принял на внеочередном заседании правительства. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.