Больничные планируют выплачивать по-новому

Сейчас Фонд социального страхования выплачивает больничные с шестого дня нетрудоспособности. Фото: unsplash

Листок нетрудоспособности будет электронным и формирующимся на основании медицинского заключения по временной нетрудоспособности.

Медицинское заключение будет также создаваться в электронной форме на основании медицинских записей и регистрироваться в электронной системе здравоохранения, анонсировали изменения в Минсоцполитики. Основные передает "Лига. Закон".

Измениться могут также условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности и продолжительность ее выплаты.

Фонд социального страхования выплачивает больничные с 6-го дня нетрудоспособности, а оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности осуществляется за счет средств работодателя. В проекте предлагают оплачивать больничные за счет работодателя за первые 10 дней, а с 11-го дня уже за счет Фонда.

Не будут выплачивать больничные:

- за период простоя, кроме случаев, когда временная нетрудоспособность наступила до простоя;

- за период временной нетрудоспособности, указанный в медицинском заключении по временной потере трудоспособности, который признали необоснованным.

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Размер пособия также ожидают изменения. Будут выплачивать:

- 50% средней заработной платы - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 5 лет. Сейчас речь идет о периоде до 3 лет;

- 60% средней заработной платы - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от 5 до 10 лет. Сейчас - от 3 до 5 лет;

- 70% средней заработной платы - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от 10 до 15 лет. Сейчас - от 5 до 8 лет;

- 80% средней заработной платы - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от 15 до 20 лет;

- 100% средней заработной платы - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж более 20 лет. Сейчас более 8 лет.

В 2020 году Министерство финансов Украины нашло 2,5 млн нарушений при проверке получателей социальной помощи и других выплат из бюджета.