Благодаря водородным технологиям Украина получит 500 тыс. новых рабочих мест - Репкин

Президент энергетической ассоциации "Украинский водородный совет" Александр Репкин: "Развитие водородной энергетики поможет снизить уровень безработицы в Украине"

Когда Украина достаточно разовьет направление производства водорода и даже начнет экспортировать его в страны Европы, ее жители получат примерно полмиллиона новых рабочих мест.

Об этом написал президент энергетической ассоциации "Украинский водородный совет" Александр Репкин на своей странице в Facebook.

Сейчас, по прогнозам НБУ, уровень безработицы в Украине в 2021 году превысит 9%.

Эксперт привел данные Государственной службы занятости, согласно которым по состоянию на 24 июня 2021 года количество официально зарегистрированных безработных в Украине достигло 354 тыс. В то же время неофициальных насчитывается более 3 млн.

По мнению Александра Репкина, создание новых предприятий по производству и транспортировки водорода приведет к значительному уменьшению количества нетрудоустроенных граждан.

"Развитие водородной энергетики улучшит и экономическое состояние страны, ведь Украина станет привлекательной для иностранных инвесторов. Одна только Германия уже должна выделить на развитие водородной энергетики в Украине от 300 до 500 млн долларов в рамках подписанного Меморандума", - заявил президент "Украинского водородного совета" .

Он отметил, что развитие водородной экономики - это мировой тренд. По экспертным подсчетам, благодаря водороду к 2030 году на глобальном рынке труда возникнет 24 млн дополнительных рабочих мест. Первые проекты начнут появляться уже в 2022 году.

Напомним, в правительстве ФРГ рассчитывают, что Украина станет мощным экспортером "зеленой" энергии в ЕС. Совместно с США Германия создает "зеленый" фонд поддержки Украины в размере EUR 1 млрд.