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четверг, 19 июля 2018 09:01

Бизнесмены достойны высокой зарплаты - Омелян

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Бизнесмены достойны высокой зарплаты - Омелян
Омелян считает, что высокие зарплаты сотрудникам госкомпаний оправданы.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что высокие зарплаты сотрудникам госкомпаний оправданы. Новые руководители из бизнеса своими действиями помогают сэкономить государству большие суммы денег и делать убыточные госпредприятия прибыльными.

Об этом чиновник заявил в комментарии "112 Украина".

"Если мы хотим, чтобы все государственные компании были не банкротами, а успешными процветающими предприятиями, мы обязаны пригласить к их руководству людей с рынка. То есть людей, которые либо уже создали свои компании, или имеют необходимый опыт и прозрачную бизнес-репутацию. они будут готовы пойти в государственные компании, чтобы вывести их из грязи, только при условии достойной зарплаты ", - сказал Омелян.

По словам министра, для системных изменений управления государственными компаниями нужно нанимать людей на рыночных условиях. Именно они будут нести полную ответственность за свою работу.

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"Когда мы говорим об Укрпоште, это было хронически убыточное, бесперспективное предприятие. Несколько лет назад вообще думали закрыть. Сейчас это предприятие динамичное. Благодаря руководству Укрпошты на тендерах ProZorro сэкономлено полмиллиарда гривен. В Администрации морских портов Украины назначен новый руководитель. он получает рыночную зарплату. Первые два тендера экономят 400 млн грн. Поэтому когда мы говорим, что он будет получать зарплату в 5, 10 или 20 млн в год, а будет экономить государству сотни миллионов, то это оправданная зарплата ", - подытожил Омелян.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский подал в отставку. Смелянский поставил перед Кабинетом министров условия - если они будут выполнены, гендиректор национального почтового оператора продолжит работу.

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19
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