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пятница, 17 января 2020 10:45

Бизнес ждет доллар по 27 грн

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В течение 2020-го бизнес ждет курс валют на уровне 27,43 грн/$. Ранее говорили о долларе по 27,96 грн.

Почти половина компаний прогнозирует, что в этом году курс доллара не превысит 27 грн, передает пресс-служба Нацбанка.

Автор: НБУ
  Бизнес преимущественно прогнозирует, что курс доллара не вырастет выше 27 грн.
Бизнес преимущественно прогнозирует, что курс доллара не вырастет выше 27 грн.

Также бизнес ожидает инфляцию на уровне 7%. Это значение близко к среднесрочной инфляционной цели НБУ - 5 +/-1%.

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37,6% компаний ожидают роста объемов производства товаров и услуг. Еще 46,8% считают, что показатели останутся на уровне прошлого года.

До 69,2% увеличилось количество компаний, планирующих повышать зарплаты. В основном речь идет о предприятиях перерабатывающей промышленности. В региональном разрезе - предприятия Житомирской и Тернопольской областей. 2,2% компаний планируют сократить зарплату.

Национальный банк Украины на 17 января установил курс доллара на уровне 24,09 грн. Евро стоит 26,9 грн.

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17
января

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