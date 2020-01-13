Нацбанк дал прогноз о курсе гривни в 2020 году

Укрепление гривны сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране. Фото: politeka.net

В 2020 году курс гривны может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться.

"Во время кризиса мы наблюдали шоковую девальвацию гривны. Она была вызвана не экономическими факторами, а ожиданиями и страхом. Нынешнее укрепление гривны - это результат реформ последних лет. Оно могло бы начаться и раньше. Но в какой-то степени сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране", - рассказала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

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По словам Рожковой, подобная ситуация была в Чехии и Польше в начале 2000-х.

"Курс, который сейчас видим, - это отражение рыночных тенденций. Нацбанк выкупил в резервы рекордный объем валюты за последние 14 лет - $7,9 млрд в 2019-м. При этом нерезиденты завели около $4,3 млрд в ОВГЗ. То есть были и другие факторы укрепления гривны. В частности, рост производительности в агросекторе, внешнее финансирование, которое привлекали государственные и частные компании", - добавила она.

В 2019 году международные резервы Украины выросли до семилетнего максимума - $25,3 млрд. Последний раз больший объем был зафиксирован в декабре 2012 года.