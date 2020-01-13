Нацбанк дал прогноз о курсе гривни в 2020 году

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3726
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 16596
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7452
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1485
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1089
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 52173
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7695
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2052
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27819
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2844
Фото
Все фото
14
8
5
9
3
Денис Лисицкий дважды выиграл грант на собственное дело
Денис Лисицкий дважды выиграл грант на собственное дело
Бизнес на натуральной косметике окупился за восемь месяцев
Бизнес на натуральной косметике окупился за восемь месяцев
Киевляне продают канцелярию, которая растет
Киевляне продают канцелярию, которая растет
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
Видео
Все видео
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2313
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1944
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2844
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3807
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 720
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
понедельник, 13 января 2020 14:41

Нацбанк дал прогноз о курсе гривни в 2020 году

  Комментировать
Нацбанк дал прогноз о курсе гривни в 2020 году
Укрепление гривны сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране. Фото: politeka.net

В 2020 году курс гривны может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться.

"Во время кризиса мы наблюдали шоковую девальвацию гривны. Она была вызвана не экономическими факторами, а ожиданиями и страхом. Нынешнее укрепление гривны - это результат реформ последних лет. Оно могло бы начаться и раньше. Но в какой-то степени сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране", - рассказала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На валютном рынке без изменений: доллар закрепился на новой отметке

По словам Рожковой, подобная ситуация была в Чехии и Польше в начале 2000-х.

"Курс, который сейчас видим, - это отражение рыночных тенденций. Нацбанк выкупил в резервы рекордный объем валюты за последние 14 лет - $7,9 млрд в 2019-м. При этом нерезиденты завели около $4,3 млрд в ОВГЗ. То есть были и другие факторы укрепления гривны. В частности, рост производительности в агросекторе, внешнее финансирование, которое привлекали государственные и частные компании", - добавила она.

В 2019 году международные резервы Украины выросли до семилетнего максимума - $25,3 млрд. Последний раз больший объем был зафиксирован в декабре 2012 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нацбанк дал прогноз о курсе гривни в 2020 году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Боевики разрушили диспетчерскую башню аэропорта Донецка

Форд выпустил первый коммерческий автомобиль

Власть признали виновной в организации преступлений против народа

"Я – Волноваха": годовщина расстрела террористами ДНР автобуса с гражданскими

В России осудили украинцев, которые провозгласили свою республику

Украинцев начали массово вывозить в Германию

Самое читаемое
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
35
 Просмотров: 73549
Что происходит с долларом: курс валют
Что происходит с долларом: курс валют Просмотров: 31015
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь Просмотров: 27612
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
24
 1 Просмотров: 23868
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
6
 Просмотров: 14427
Экономика
Что ждет украинцев после перехода на IBAN: эксперт предупредил об опасности
Что ждет украинцев после перехода на IBAN: эксперт предупредил об опасности
 Просмотров: 1242
НБУ запретил снимать средства со счета ФЛП для собственных нужд
НБУ запретил снимать средства со счета ФЛП для собственных нужд Просмотров: 756
Как вырастет зарплата украинцев в этом году
Как вырастет зарплата украинцев в этом году Просмотров: 783
Украинцы перешли на международные платежки
Украинцы перешли на международные платежки Просмотров: 702
На валютном рынке без изменений: доллар закрепился на новой отметке
На валютном рынке без изменений: доллар закрепился на новой отметке Просмотров: 1692
Больше всего комментируют
4
В Украине раньше других знали, что самолет МАУ сбили ракетой
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
3
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
2
В Иране продолжаются массовые протесты
1
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
Голосов: 22910
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua