Бизнес резко осудил государственное регулирование цен на горючее

 
Ексклюзивы
1/5
"Баллон расширяет ваш сосудик. Разрушает то, что годами в нем росло"- как оперируют сердце
"Баллон расширяет ваш сосудик. Разрушает то, что годами в нем росло"- как оперируют сердце
Просмотров: 18
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 153
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 432
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 405
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1062
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 765
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 144
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 603
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 774
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 540
Фото
Все фото
6
9
5
12
5
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 333
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 279
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 432
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 459
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 702
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 9
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
пятница, 14 мая 2021 17:08

Бизнес резко осудил государственное регулирование цен на горючее

  Комментировать
Бизнес резко осудил государственное регулирование цен на горючее
Единственный, кто одержит победу - теневой бизнес с сомнительным качеством горючего. Фото: Елена Луценко

Сегодня Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине. С завтрашнего дня средняя цена дизельного топлива на май должна быть 27,89 грн за литр, бензина - 30,22 грн за литр.

"Данные инициативы являются неприемлемыми в цивилизованной европейской стране. Это противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, ведь решение о государственном регулировании цен абсолютно нивелирует роль рынка как основного регулятора рыночных отношений. Единственный, кто одержит победу - теневой бизнес с сомнительным качеством горючего", - заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Сейчас в рыночную цену топлива заложена не только средняя стоимость нефтепродуктов по данным международного информационного агентства и предельные уровни торговой надбавки в 5-7 грн, но и расходы на транспортировку в Украине и за ее пределами, расходы на перевалку, хранение, сертификацию, изменение курса валют, контроль качества.

"Ручное регулирование цен может уничтожить механизмы формирования цен и создать кризис с непрогнозируемым обеспечением нефтепродуктов для потребителей, остановку работы прозрачных автозаправочных станций.Сейчас именно большое количество АЗС позволяет потребителю выбирать продукцию и продавцов, в зависимости от цены и других факторов. Механизм предельной торговой надбавки ставит прозрачный бизнес в единый ценовой коридор, а обязанность заблаговременного декларирования изменения цен исказит ценовую конкуренцию, что существенно нарушает принципы прозрачной конкуренции, - подытожили в Ассоциации и призвали Кабмин отменить постановление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему

Установленную правительством цену назвали ниже экономически обоснованной и требуют у органов власти и местного самоуправления возмещать бизнесу разницу.

Бензины марок А-92 и А-95 и дизельное топливо внесли в перечень социально значимых товаров. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства 11 мая.

Кабмин ввел декларирование на рост розничных цен на бензин и дизельное топливо на 1% и более.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бизнес резко осудил государственное регулирование цен на горючее». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Стефаник мог стать писателем мирового масштаба

"Динамо" первым в СССР выиграло еврокубок

Создали сладости в тюбике

Умер Фрэнк Синатра

Укололи первую вакцину

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

Капитулировала большая страна

Самое читаемое
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 8334
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 6381
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 6156
Швы между плиткой закрашивают маркером
Швы между плиткой закрашивают маркером Просмотров: 4806
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4644
Экономика
Пустили с молотка государственный спиртзавод
Пустили с молотка государственный спиртзавод Просмотров: 63
От украинских "предпринимателей" на 20 млн грн пострадал очередной крупный международный агроинвестор — СМИ
От украинских "предпринимателей" на 20 млн грн пострадал очередной крупный международный агроинвестор — СМИ Просмотров: 81
Япония даст Украине $4,5 млн: на что пойдут деньги
Япония даст Украине $4,5 млн: на что пойдут деньги Просмотров: 81
Как бизнес влияет на экономику и общество - пример Coca-Cola
Как бизнес влияет на экономику и общество - пример Coca-Cola 1 Просмотров: 63
Ввели государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо
Ввели государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
6
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
3
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
Голосов: 26474
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть