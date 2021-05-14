Бизнес резко осудил государственное регулирование цен на горючее

Единственный, кто одержит победу - теневой бизнес с сомнительным качеством горючего. Фото: Елена Луценко

Сегодня Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине. С завтрашнего дня средняя цена дизельного топлива на май должна быть 27,89 грн за литр, бензина - 30,22 грн за литр.

"Данные инициативы являются неприемлемыми в цивилизованной европейской стране. Это противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, ведь решение о государственном регулировании цен абсолютно нивелирует роль рынка как основного регулятора рыночных отношений. Единственный, кто одержит победу - теневой бизнес с сомнительным качеством горючего", - заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Сейчас в рыночную цену топлива заложена не только средняя стоимость нефтепродуктов по данным международного информационного агентства и предельные уровни торговой надбавки в 5-7 грн, но и расходы на транспортировку в Украине и за ее пределами, расходы на перевалку, хранение, сертификацию, изменение курса валют, контроль качества.

"Ручное регулирование цен может уничтожить механизмы формирования цен и создать кризис с непрогнозируемым обеспечением нефтепродуктов для потребителей, остановку работы прозрачных автозаправочных станций.Сейчас именно большое количество АЗС позволяет потребителю выбирать продукцию и продавцов, в зависимости от цены и других факторов. Механизм предельной торговой надбавки ставит прозрачный бизнес в единый ценовой коридор, а обязанность заблаговременного декларирования изменения цен исказит ценовую конкуренцию, что существенно нарушает принципы прозрачной конкуренции, - подытожили в Ассоциации и призвали Кабмин отменить постановление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему

Установленную правительством цену назвали ниже экономически обоснованной и требуют у органов власти и местного самоуправления возмещать бизнесу разницу.

Бензины марок А-92 и А-95 и дизельное топливо внесли в перечень социально значимых товаров. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства 11 мая. Кабмин ввел декларирование на рост розничных цен на бензин и дизельное топливо на 1% и более.