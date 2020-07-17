Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела

Фермер Ярослав Мовчун с Житомирщини рассказал, как начал бизнес на ягодах и для чего руководит поливанием на поле с планшета.

"Прежде, чем начать плантацию, сделали собственное исследование рынка и обнаружили, что малины и смородины достаточно. Крыжовник оказался слишком сложным. А вот голубика – достаточно новая для украинского рынка, очень понравилась. Стартовали с одного небольшого участка размером в 0,6 га. Сейчас имеем 4 га поля, часть из которых находится под самими насаждениями, остальные – под малиной, паром и садами", - говорит Ярослав.

Изначально закладка и содержание плантации для фермы "Озеряна" обошлась предприятию примерно в 200 тыс. гривен. Но каждый год сумма на обслуживание полей растет.

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"Я никогда не занимался агробизнесом. Все процессы выращивания изучал постепенно через это наделал ошибок с закладкой посадочного материала и удобрениями, но винить в этом могу только себя. За время существования фермы многому научился сам: постоянно посещаю семинары и конференции, перекидываюсь опытом с коллегами из Канады и Нидерландов, и особенно Беларуси, много читаю литературы. Сейчас агрономов нанимаю, когда есть потребность. Много консультируюсь с другими производителями продукции", - добавляет фермер.

Фото: Ярослав Мовчун

В сезон работают семьей и нанимают несколько работников. Процесс довел до автоматизма. С отцом создали автоматизированную систему полива, которой управляют через планшет. Это не только экономит воду, но и улучшает уход за растениями. Также разработали специальный комбайн для сбора ягод. Это также упростило работу на участках.

Много усилий потратили и на борьбу с птицами. Перепробовали все как традиционные, так и нетрадиционные способы отпугивания и в итоге вывели формулу "3 в 1" – используем акустический отпугиватель типа "Коршун", отпугиватель-макет в виде воздушного змея и даже пленку из старых видеокассет.

"Мы каждые три метра забивали колки и обматывали кусты наподобие паутины. За три недели существования этой конструкции птицы не повредили ни одной ягоды. Они сидели вокруг участка на деревьях, однако на поле не прилетали", – делится ноу-хау владелец плантации.

В этом году сезон начался позже. Килограмм голубики продают по 350-400 грн

"В первый год запуска снизили цену на голубику вдвое. Также делали доставку к клиентам на дом. А еще разработали собственный сайт. Это и дало узнаваемость на рынке. Избыток продукции переделываем на джемы и соусы", - объясняет Ярослав.

В Украине разгар сезона косточковых. На оптовых базарах вишню можно купить от 25 до 53 грн/кг. Черешни продают по 65-70 грн/кг. Абрикосы из Мелитополя стоят 40 грн/кг. Из Черновцов - 43-45 грн/кг.