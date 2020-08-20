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четверг, 20 августа 2020 16:24

Бизнес готовится к новой волне коронавируса - увольнений не избежать

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Бизнес готовится к новой волне коронавируса - увольнений не избежать
Многие бизнесы не смогут пережить новые карантинные ограничения. Фото: pixabay.com

Украинский бизнес готовится к введению жестких карантинных ограничений.

Эксперты предупреждают, что до конца года ситуация на рынке труда не улучшится. Уровень безработицы продолжит расти, передает "5 канал".

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"Ухудшение эпидемиологической ситуации может быть связано с новыми увольнениями. Например, с 1 сентября планирую переводить офис на несколько недель на дистанционную работу. Потому что прогнозирую новую волну заболеваемости", - говорит управляющий партнер АО "Дмитриева и партнеры" Ольга Дмитриева.

На удаленную работу своих работников преимущественно переводят IT-компании. В то же время многие бизнесы не смогут пережить новые карантинные ограничения.

Работодатели отмечают, что украинский рынок труда за время карантина сократился. Многие компании понесли финансовые потери, были вынуждены закрыть или временно остановить реализацию масштабных проектов. Вместе с тем количество претендентов выросло, а их запросы снизились.

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