Биткоин установил рекорд

Цена биткоина составляет $ 49 тыс. Фото: pexels.com

Стоимость криптовалюта биткоин достигла исторического максимума. Превысила отметку $ 49 тыс.

Для Bitcoin начало 2021-го ознаменовался очередным рекордом. С середины марта цифровая валюта выросла более чем на 800%, свидетельствуют данные биржи Binance.

Активный рост стоимости криптовалюта началось 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla анонсировала полтора миллиарда инвестиций в биткойн.

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На фоне этого цена криптовалюта превысила достигнутый 8 января уровень в $41 950 и 2 дня подряд била исторические рекорды.

Соучредитель monobank Олег Гороховский предоставил прогноз относительно подорожания биткоина и призвал украинцев вложиться в валюту. По его словам, криптовалюта вырастет выше $100 тыс.