Bitcoin снова рванул вверх

Курс Bitcoin достиг нового максимума. Фото: Reuters

Стоимость криптовалюта Bitcoin достигла отметки в $57 тыс.

Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

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Bitcoin резко пришел в движение во второй половине декабря 2020 года.

16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $20 тыс., который держался с 2017 года. С тех пор она активно растет.

Соучредитель monobank Олег Гороховский предоставил прогноз относительно подорожания биткоина и призвал украинский уложиться в валюту. По его словам, криптовалюта вырастет выше $ 100 тыс.