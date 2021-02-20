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суббота, 20 февраля 2021 16:06

Bitcoin снова рванул вверх

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Bitcoin снова рванул вверх
Курс Bitcoin достиг нового максимума. Фото: Reuters

Стоимость криптовалюта Bitcoin достигла отметки в $57 тыс.

Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

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Bitcoin резко пришел в движение во второй половине декабря 2020 года.

16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $20 тыс., который держался с 2017 года. С тех пор она активно растет.

Соучредитель monobank Олег Гороховский предоставил прогноз относительно подорожания биткоина и призвал украинский уложиться в валюту. По его словам, криптовалюта вырастет выше $ 100 тыс.

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Сейчас вы читаете новость «Bitcoin снова рванул вверх». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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Дата
20
февраля

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