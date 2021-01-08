Bitcoin снова рванул вверх

Bitcoin продолжает стремительно расти.

Цена Bitcoin в четверг, 7 января, превысила очередной психологический рубеж.

Она достигла отметки в 40 380 долларов США, сообщает DW.

Самой популярной в мире криптовалюте понадобилось всего пять дней, чтобы подорожать на $10 тысяч: еще 2 января Bitcoin стоил $30 тыс.

Сейчас, по данным криптовалютной биржи Coindesk стоимость Bitcoin немного опустилась и колеблется на уровне $39,5 тыс.

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Это не первый скачок цен на Bitcoin. В 2017 году он показал хороший рост и достиг тогдашнего рекордного уровня - более 20 тыс. долларов. Но к началу 2019 цена на виртуальную валюту упала до чуть более 3 тыс. долларов. Затем в мае 2019-го он вырос до 8 тыс. долларов, а в декабря 2020 года цена на биткоин превысила 20 тыс. долларов.