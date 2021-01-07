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четверг, 07 января 2021 18:15

Bitcoin установил новый исторический максимум

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Bitcoin установил новый исторический максимум
Bitcoin продолжает стремительно расти. Фото: Reuters

Bitcoin установив очередной исторический рекорд.

На сегодня его цена составляет $38 тыс. Об этом сообщает Coin Desk.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Биткоин будет стоить $146 тыс. - эксперты дали прогноз

"Продолжая бурный рост, биткоин впервые превысил $38 тыс. в четверг, на следующий день после того, как ведущая криптовалюта взлетела до $36 тыс. и $37 тыс.", - говорится в сообщении.

Аналитики считают, что стоимость биткоина может достичь $ 146 тыс. за монету.

Курс Bitcoin дважды за ночь обновил исторический максимум, преодолев отметку $36 тыс., А затем $37,7 тыс. Биткоин достиг пиков после штурма Капитолия в США

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