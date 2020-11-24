Bitcoin подорожал до уровня 2017 года

Последний раз отметку $ 19 тыс. Bitcoin преодолевал 16 декабря 2017. Фото: pixabay

Цена Bitcoin на самой большой по объему торгов криптовалютами бирже Binance во вторник, 24 ноября, растет.

Стоимость превышает отметку $19 тыс. впервые с декабря 2017 года, сообщает Сoindesk.

По состоянию на 13:06 Bitcoin дорожал на 2,80%, до $19 042, на самой большой по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 2,42%, до $19 092.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снова подорожал: биткоин обновил рекорд стоимости акций

Последний раз отметку $19 тыс. Bitcoin преодолевал 16 декабря 2017. На его долю приходится примерно 61,3% всего глобального рынка криптовалют.

Законодательство ЕС о криптоактивах впервые предложила Европейская комиссия. Это цифровое выражение ценностей или прав, которые могут храниться и продаваться в электронном виде, сказал на пресс-конференции исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает "Интерфакс-Украина".