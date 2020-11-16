Европа готовит законодательство о криптоактивах

ЕК считает, что регламент рынков криптоактивив "(MiCA) будет стимулировать инновации, сохраняя при этом финансовую стабильность и защищая инвесторов от рисков. Фото: pixabay

Законодательство ЕС о криптоактивах впервые предложила Европейская комиссия.

Это цифровое выражение ценностей или прав, которые могут храниться и продаваться в электронном виде, сказал на пресс-конференции исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть предложение по криптоактивам, направленное на то, чтобы позволить компаниям использовать возможности, предлагаемые этими активами, но так, чтобы снизить риски для инвесторов и сохранить финансовую стабильность", - заявил Домбровскис.

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ЕК считает, что регламент рынков криптоактивов (MiCA) будет стимулировать инновации, сохраняя при этом финансовую стабильность и защищая инвесторов от рисков. Это даст юридическую ясность и определенность эмитентам и поставщикам криптоактивов. Новые правила позволят операторам, уполномоченным в одном государстве-члене ЕС, предоставлять свои услуги на всей территории союза, "паспортизацию". Защитные меры включают требование к достаточности капитала, финансовое обеспечение безопасности активов, обязательную процедуру подачи жалобы, доступную инвесторам и права инвестора по эмитенту. К эмитентов крупных обеспеченных активами криптоактивов, так называемых глобальных стейблкоинив, будут предъявляться более строгие требования.

Еврокомиссия предлагает пилотный режим для рыночных инфраструктур, которые хотят попробовать торговать и проводить транзакции с финансовыми инструментами в форме криптоактивов. Пилотный режим представляет собой подход "песочници", или контролируемой среды, которая позволяет временно отступать от существующих правил. Он позволит компаниям протестировать на практике существующие правила и узнать больше о том, как они работают.

Стоимость криптовалюты Bitcoin на сегодня составляет $16 157. Это впервые с 6 января 2018-го, сообщает портал Coin Desk. По сравнению с прошлым годом текущая стоимость Bitcoin выросла на 123% и на около 50% в этом квартале.