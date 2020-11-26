Bitcoin обвалился в цене после рекордного роста

Более 12% за последние 24 часа потеряла себестоимость Bitcoin. Фото: pixabay

Цена криптовалюти Bitcoin снизилась $ 17200.

Несколько дней назад она колебалась вблизи рекордных почти $ 20 тыс, сообщает портал Coin Desk.

Более 12% за последние 24 часа потеряла себестоимость Bitcoin. Это является самим резким падением за последние 12 недель.

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По словам аналитика Ки Йонг Джу из компании CryptoQuant, это может быть коррекция перед тем, как Bitcoin "пробьет" рекордную отметку в $20 тис.

На днях на рынке криптовалюти пошли слухи, что Минфин США планирует отслеживать владельцев частных криптовалютних кошельков.

В 2021 году пользователи PayPal смогут оплачивать товары криптовалютой у 28 млн продавцов, работающих с этой платежной системой. Продавцы не будут получать криптовалюту. Она будет конвертироваться в фиатную валюту внутри PayPal в момент транзакции, цитирует главу платежной системы Дэна Шульмана РБК.