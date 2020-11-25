Будущее биткоина: когда и как можно будет рассчитываться криптовалютой

Биткоины преимущественно будут использовать для повседневных платежей. Фото: unsplash

В 2021 году пользователи PayPal смогут оплачивать товары криптовалютой у 28 млн продавцов, работающих с этой платежной системой.

Продавцы не будут получать криптовалюту. Она будет конвертироваться в фиатную валюту внутри PayPal в момент транзакции, цитирует главу платежной системы Дэна Шульмана РБК.

По такому же принципу работает большинство криптокарт, которые позволяют тратить цифровые деньги в повседневной жизни.

Шульман уверен, что биткоины преимущественно будут использовать для повседневных платежей, а не как инструмент сохранения стоимости. Глава PayPal подчеркнул, что использование криптовалют для ежедневных покупок повысит ее функциональность и снизит волатильность.

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С 11 ноября все американские пользователи PayPal могут покупать, держать и продавать криптовалюту непосредственно через сервис. О том, что платежная система добавит поддержку 4 цифровых монет - Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, - стало известно 21 октября. Плата за хранение не взимается, а к 31 декабря 2020 года система не берет комиссию за покупку или продажу.

Биткоин может повторить динамику 2017 года, когда после стремительного роста до $20 тыс. его цена резко упала. Многие инвесторы ждут момента, чтобы продать биткоины на максимуме.