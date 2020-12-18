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пятница, 18 декабря 2020 13:07

Bitcoin достиг исторической отметки: на сколько подорожала криптовалюта

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Bitcoin достиг исторической отметки: на сколько подорожала криптовалюта
Стоимость биткоина пересекла отметку в $23 тыс. Фото: pexels.com

На сегодняшний день средняя рыночная стоимость биткоина пересекла отметку в $23 тыс.

В четверг, 17 декабря 2020 года, биткоин достиг рекордного за три года значения в $20 тыс. В течение суток монета подорожала еще на $3 тыс.

По состоянию на 11:40, 18 декабря, цифровая валюта торговалась на уровне $23 07, рассказывает Obozrevatel ссылаясь на данные биржи CoinMarketCap.

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Аналитики отметили всплеск интереса к криптовалюте. Это толкает их котировки вверх. Так, за последний год биткоин подорожал на 180%.

Такое повышение обусловливают тем, что в ближайшем будущем криптовалюта может стать общепринятым средством платежа. Эксперты прогнозируют, что стоимость монеты будет расти, пока не достигнет отметки в $1,6 млн.

Спрос на Bitcoin среди инвесторов растет. В 2020-м на него обратили внимание также крупные финансовые игроки. Это основной вид криптовалюты, который используют в мире.

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