Безработным пообещали больше денег

На реализацию активных программ содействия занятости предусмотрено 1,2 млрд грн. Фото: Конкурент

В Украине с 1 марта вырастет пособие по безработице.

Минимум 1800 грн будут получать лица, которым пособие назначается с учетом заработной платы и страхового стажа. Если эти показатели не учитывают, безработные минимально будут получать 650 грн, сообщили в Министерстве экономики.

Доходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования на 2020 год прогнозируется на уровне 15,8 млрд грн, расходы - 15,6 млрд грн.

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На реализацию активных программ содействия занятости предусмотрено 1,2 млрд грн. В прошлом году расходы составили 734 млн грн.

"Рост расходов на активные программы содействия занятости в 2020 году будут способствовать повышению конкурентоспособности безработных на рынке труда, повышение возможностей для трудоустройства, а также уменьшению дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы", - пояснила Юлия Свириденко, заместитель министра экономики.

В 2020-м увеличится помощь малообеспеченным людям трудоспособного возраста. Она будет составлять с 21% до 25% от прожиточного минимума. Государство планирует сделать акцент не на материальную поддержку, а на трудоустройстве.