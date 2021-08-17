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вторник, 17 августа 2021 11:57

Безработных в Украине стало меньше на треть - Минэкономики

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На 16 августа зарегистрировали 315 тыс. безработных украинцев. Это на 179 тыс. человек меньше, чем в этот день в прошлом году.

"Правительство планирует дополнительные меры по созданию рабочих мест и трудоустройства безработных при реализации общегосударственных целевых, региональных, инвестиционных и других программ и проектов, заказчиком которых являются органы государственной власти", - сообщили в Минэкономики.

Автор: елена ЛУЦЕНКО
  Количество безработного населения составило 1,8 млн человек
Количество безработного населения составило 1,8 млн человек

В I квартале 2021 года уровень безработицы среди людей в возрасте 15-70 лет составил 10,5%. Количество безработного населения - 1,8 млн человек, пишет РБК-Украина.

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С мая 2020-го почти 2 млн украинцев остались без работы. Сейчас каждый десятый гражданин не может трудоустроиться. Действующее правительство обещало создать 500 тыс. новых рабочих мест, но безработица растет.

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Дата
17
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