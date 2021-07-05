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понедельник, 05 июля 2021 12:42

2 млн безработных за год: в Украине обострилась проблема с трудоустройством

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2 млн безработных за год: в Украине обострилась проблема с трудоустройством
Сейчас каждый десятый гражданин не может трудоустроиться. Фото: Слово і Діло

Согласно официальной статистике, с мая 2020 года почти 2 млн украинцев остались без работы. Сейчас каждый десятый гражданин не может трудоустроиться. Действующее правительство обещало создать 500 тыс. новых рабочих мест, но фиксируется рост безработицы.

Как рассказали в партии "За майбутнє", отсутствие адекватной государственной поддержки во время карантина заставило предприятия увольнять работников и переходить "в тень". Локдауны еще больше усилили безработицу, которая растет в Украине третий год подряд.

В политсиле убеждены, что власть лишь пытается оправдаться последствиями пандемии. При этом в соседней Польше, несмотря на более жесткий карантин, уровень безработицы составляет 3%. А все потому, убеждены в партии, что польское правительство, в отличие от украинского, активно помогало бизнесу и создавало рабочие места для поляков, потерявших работу.

В партии "За майбутнє" считают, что именно неэффективная работа украинского правительства привела к росту теневой экономики и теневой занятости.

"Правительство должно как можно быстрее решить проблему безработицы, ведь каждая потеря работы - это трагедия для семьи. Людям необходимо ежемесячно оплачивать счета, покупать продукты, лекарства и т.д.", - отметил лидер партии, народный депутат Игорь Палица.

По данным статистики, в прошлом году каждый пятый украинец работал неофициально, а доля теневой экономики составляла 30% ВВП. Зато независимые эксперты считают, что уровень теневой экономики в прошлом году приблизился к 50% ВВП, а работали в ней примерно 5 млн украинцев. Без поддержки государства бизнесу трудно создавать и сохранять рабочие места, ведь за последние 15 месяцев предприниматели получили почти 400 млрд грн убытков.

В партии считают, что сейчас многим украинцам нужна работа, а не пустые обещания власти. Поэтому "За майбутнє" обратилась к правительству с призывом безотлагательно разработать новую стратегию стимулирования занятости. В ее основе должна быть программа стимулирования развития бизнеса, в частности, возрождение национальной промышленности. Правительство должно обеспечить благоприятные условия для инвестиций и создания новых рабочих мест.

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