Безработных будет еще больше: украинцев предупредили о рисках

Не все украинцы смогли вернуться на работу. Некоторые компании до сих пор не возобновили деятельность. Фото: pexels.com

В Испании из-за введения карантина больше всего пострадал сектор услуг. Безработица существенно выросла среди женщин, свидетельствуют данные Национального института статистики. Подобная ситуация и в Украине.

"У нас в нормальных условиях уровень безработицы оценивался в 8-10%. В условиях коронавируса цифра как минимум удвоится. Из-за жестких ограничений на первых этапах пострадали целые сферы экономики. Это привело к прямой или скрытой безработице", - говорит экономист Андрей Новак, пишет "Обозреватель".

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По его словам, прямая безработица - когда говорим об увольнении сотрудника. Скрытая - предложение уйти в неоплачиваемый отпуск.

"Многие предприятия не смогут полноценно возобновить работу, пока все ограничения не будут сняты. Если закрытие предприятий происходит за считанные месяцы, то возобновление требует года", - отметил экономист.

Национальный банк ухудшил прогноз по безработице с 9,5% до 10%. Прогнозы ухудшили из-за введения карантина. В то же время послабление ограничений в мае способствовало росту предложения рабочей силы. Также возобновился интерес к поиску работы за рубежом. Это связано с частичным открытием границ на выезд из страны.