Без работы рискуют остаться 2 млн предпринимателей: причины

Из-за усиления налогового давления бизнес может уйти в тень. Фото: unsplash.com

Из-за усиления налогового давления вырастет доля теневого бизнеса. Кроме того, более 2 млн предпринимателей останутся без работы.

"Если законы о тотальной фискализации оставить как есть, то 2,3 миллиона предпринимателей вскоре могут присоединиться к 74 тысячам безработных, ставших таковыми за время карантина", - написала в Facebook нардеп фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина.

По ее словам, нужно отменить расширение сферы применения регистраторов расчетных операций. Иначе предприниматели уйдут в тень и вообще перестанут платить налоги.

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"Я за то, чтобы вся деятельность, любого бизнеса - и малого, и совсем мелкого - происходила прозрачно, но нужно совместно с бизнесом разрабатывать варианты этой прозрачности", - отметила Южанина.

Добавила, что закон об изменениях в Налоговый кодекс станет маркером для среднего и крупного бизнеса. Как только его подпишет президент, предприниматели перестанут работать легально.

В сентябре прошлого года депутаты приняли закон об использовании программных регистраторов. Вскоре их должны установить физлица-предприниматели 2-4 категории. В то же время изменения не касаются ФОПов на первой группе налогообложения. Благодаря приложению "Прросто" предприниматели смогут использовать собственные гаджеты вместо кассовых аппаратов.